Licia Colò compie 60 anni e 40 di televisione: da Bim Bum Bam con Bonolis a Un pianeta da salvare

Licia Colo’ compie domani (7 luglio) 60 anni. Nata a Bussolengo (Verona), inizia la carriera in tv nel 1983 come annunciatrice di Italia 1. Nell’autunno dello stesso anno, debutta come conduttrice presentando al fianco di Paolo Bonolis la trasmissione per bambini Bim bum bam, intanto lavora in diversi spettacoli dello showman pugliese Ninni Di Lauro. In seguito affianca Maurizio Costanzo in Buona Domenica e Gianmarco Tognazzi nel programma musicale Fans club, entrambi in onda alla domenica su Canale 5. Nel 1989 conduce al sabato pomeriggio, e in seguito anche alla domenica mattina, su Canale 5 il programma L’arca di Noè, nel quale mostra la sua passione per il mondo della natura e per i viaggi. Nel 1994, dopo 6 edizioni de L’arca di Noè, approda, sempre alla domenica mattina, alla conduzione de La compagnia dei viaggiatori.

Nel 1996 passa in Rai, dove conduce le prime due edizioni della trasmissione Geo & Geo, seguite a stretto giro dal programma del sabato sera King Kong – Un pianeta da salvare e da diverse edizioni de Il pianeta delle meraviglie e Timbuctù, tutte in onda su Rai 3. Sempre per la terza rete Rai, a partire dal 1998, conduce il contenitore domenicale dedicato ai viaggi e alla natura intitolato Alle falde del Kilimangiaro. Dal popolare spettacolo sono nati due libri di viaggi, scritti dalla stessa Licia (Sognando il Kilimangiaro… 15 itinerari attorno al mondo del 2001 e Il giro del mondo in 80 paesi del 2004, entrambi editi dall’ERI), che ha maturato esperienze di viaggio praticamente in tutti e cinque i continenti. Dal 2003 al 2009 conduce inoltre Cominciamo bene animali e animali, striscia quotidiana anch’essa su Rai 3 che tratta di animali, natura e ambiente con inchieste sul campo, azioni concrete in difesa degli animali e interviste agli esperti. Nel 2010 la vediamo al timone di un nuovo programma tv, realizzato da Antonella Serantoni e Vincenzo Arnone e con la regia di Daniele Cerioni, Nati Liberi su Rai 3.

Nel 2010 conduce Condominio terra, una striscia quotidiana di cui è autrice insieme a Marco D’Amico. Nel 2011 torna su Rai 3 con la seconda edizione di Nati Liberi, realizzato da Vincenzo Arnone, Marco Castellazzi e Marco D’Amico e con la regia di Paolo Laici. Nel 2014 passa a TV2000 dove conduce Il mondo insieme, contenitore domenicale dedicato ai viaggi, e dal lunedì al venerdì conduce Animali e animali. Da ottobre del 2016 sempre su TV2000 presenta un nuovo programma quotidiano: Dio li fa poi li accoppia. Nel 2018 torna in Rai con un nuovo programma televisivo, su Rai 2, dal titolo Niagara – Quando la natura fa spettacolo. Dal 9 ottobre 2019 conduce su LA7 il suo nuovo programma Eden – Un pianeta da salvare, per il quale riceve il Premio Flaiano per il miglior programma culturale.