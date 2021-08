(Adnkronos) – “Mettere in sicurezza gli animali e fare prevenzione, è stato un nostro punto fermo anche nelle zone del Centro Italia colpite dai terribili terremoti di cinque anni fa: le prime, violente scosse, proprio il 24 agosto del 2016, svegliarono il Paese in pieno clima vacanziero”. Così la Lav in una nota in cui ricorda gli aiuti portati nelle zone terremotate.