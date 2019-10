5 Stelle a Napoli, Di Maio: Noi al Governo per altri dieci anni

“Le scissioni sono degli altri, noi siamo qui tutti insieme e ripartiamo per altri dieci anni che saranno dieci anni di governo”. Lo ha detto il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, nell’intervento conclusivo di Italia 5 stelle a Fuorigrotta “M5S – ha aggiunto – sarà sempre l’ago della bilancia, sarà al centro della politica e deciderà la linea da portare avanti”.



Il viceministro Sileri: Sanità, via il superticket

“Stiamo lavorando per togliere il superticket nella prossima manovra economica. Un impegno che stava portando avanti il ministro Grillo e che, già durante il 2020, potrebbe diventare realtà. Il Servizio sanitario nazionale è universale e gratuito e si deve fare tutto ciò che è in nostro potere per garantire la salute di tutti”. Così il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, a Napoli, partecipando a Italia 5 Stelle.



Grillo a colloquio con Raggi e Fico

Lungo colloquio tra Beppe Grillo, Roberto Fico e la sindaca di Roma Virginia Raggi al termine dell’intervento sul palco di Italia 5 Stelle di quest’ultima. Intervento durante il quale, a sorpresa, e’ sopraggiunto Grillo abbracciando Raggi e rivolgendosi al pubblico così: “Fate un applauso alla nostra guerriera”.



Fico: Bagnoli, se si fallisce ancora la colpa è del M5S

“Se non si fa Bagnoli a questo giro è nostra responsabilità e di nessun altro, non della Regione o del Comune, è del Movimento 5 Stelle che è al Governo e in Parlamento”. Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, parlando al Gazebo Napoli di Italia 5 Stelle. “Nelle istituzioni ci siamo modificati, è chiaro – ha aggiunto Fico – oggi siamo istituzione, siamo noi al Governo e dobbiamo prenderci le nostre responsabilità”.



Arriva Virginia Raggi, rissa tra militanti e giornalisti

Spintoni e insulti tra militanti e simpatizzanti del Movimento 5 Stelle e i giornalisti che si sono ammassati intorno al sindaco di Roma Virginia Raggi al suo arrivo a Italia 5 Stelle, in corso alla Mostra d’Oltremare di Napoli. Raggi, che nel pomeriggio interverrà dal palco all’aperto, è arrivata alla Mostra d’Oltremare ed è stata accolta dai cronisti che hanno formato un capannello per raccogliere le sue dichiarazioni. Nei pressi diversi militanti e simpatizzanti del Movimento hanno iniziato a insultare i giornalisti chiedendo spazio per stringere la mano e scattare una foto con il sindaco di Roma. La situazione è rapidamente degenerata e agenti della Digos hanno provveduto ad allontanare Raggi e a tenere a distanza un reporter delle Iene, contro il quale si è maggiormente concentrata l’ira dei militanti che gli hanno urlato “vai via” e “venduto”. Dopo alcuni momenti caratterizzati da spintoni e qualche schiaffo, è stata faticosamente riportata la calma.



Per le Comunali di Napoli faremo un programma pazzesco

“Quando ci saranno elezioni comunali a Napoli dobbiamo costruire un percorso con un programma pazzesco coinvolgendo tutti, perché questa città deve avere il salto definitivo, perché ogni quartiere abbia l’indice di vivibilità che merita, perché questa città merita”. Lo ha detto Roberto Fico, parlando al Gazebo Napolidi Italia 5 Stelle, in corso nella Mostra d’Oltremare “Io questa città non l’ho abbandonata mai e mai lo farò – ha aggiunto Fico – vivo qui, vado a Roma a lavorare ma io ho sempre il mio pensiero e la mia vita qui”.