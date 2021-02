5 tipi di regalo pubblicitario per una strategia di mercato vincente

Ci sono sempre delle occasioni speciali da sfruttare per cercare di promuovere la propria attività, per rafforzare il rapporto coi propri clienti o per incentivare e riconoscere lo sforzo di chi lavora all’interno dell’azienda. Pensare a dei regali mirati può davvero essere una spinta importante per il proprio brand, dandogli quella visibilità che ancora gli manca. Esistono due tipologie di regali promozionali: quelli di valore pensati per i clienti più speciali e per traguardi da festeggiare, e poi ci sono quei gadget personalizzati economici di uso quotidiano che è sempre meglio avere a disposizione e che possono essere elargiti in qualsiasi momento.

Ecco 5 esempi di strategia da sfruttare per promuovere la propria attività.

Giveaway virtuali

Gli eventi virtuali sono sempre azzeccati perché attirano l’attenzione e sono divertenti perché implicano sempre un certo tipo d’interazione da parte degli utenti. Sono inoltre particolarmente convenienti e permettono di risparmiare un sacco di soldi perché non necessitano di spazi particolari, rinfreschi e permettono quindi di sbizzarrirsi e di riproporre situazioni simili di frequente. Basta avere un po’ di inventiva e saper sfruttare al meglio le risorse offerte dalla rete e dai social. Si tratta quindi di un modo di fare marketing lontano dalle modalità tradizionali, ma che comunque assicura risultati tangibili per l’azienda. Quando si scelgono dei regali per questo tipo di eventi meglio optare per qualcosa di coinvolgente, o che magari gli stessi utenti possono ricevere prima dell’attività, in modo da creare quel senso di appartenenza che la distanza fisica non riesce a garantire. In quest’ultimo caso, occhio al budget perché bisognerà mettere in conto il packaging e i costi per la spedizione.

2. Regali tech

I regali più apprezzati sono quelli utili che possono quindi essere usati quasi ogni giorno. Quelli tecnologici sono sicuramente i migliori in questa categoria. Esistono tantissime idee e la popolarità di alcuni oggetti rende la loro scelta quasi obbligata per portare avanti una strategia vincente e d’impatto. Uno degli obiettivi dell’azienda è quello di aumentare l’esposizione del proprio brand e quale modo migliore per riuscirci se non quello di scegliere un prodotto che le persone trovano interessanti, utili e di valore. Inoltre, un regalo tech azzeccato ha molte più possibilità di essere usato spesso e di essere quindi mostrato per più tempo.

3. Regali buoni, ottimi, top

Anzi che catalogare i regali in base al prezzo, alcuni esperti di marketing consigliano di distinguerli in base a al loro valore in termini di appeal ed efficacia pubblicitaria. In questo modo si avrà modo di organizzare al meglio le proprie risorse, riservando i regali migliori ai clienti più importanti, e sfruttando gli altri per la promozione quotidiana. La catalogazione usando questo tipo di criterio permetterà di essere pronti per ogni situazione e di razionalizzare le spese.

4. Regali per chi lavora da remoto

Molti impiegati nell’ultimo anno si sono ritrovati a lavorare da remoto a cause delle esigenze sanitarie legate alla pandemia. Questo ha portato le aziende e pensare in maniera più concreta a una transizione verso il telelavoro. Questo però comporta la necessità di una razionalizzazione degli spazi di lavoro in modo da favorire la produttività. In tal senso, pensare a dei regali orientati verso questo tipo di situazione lavorativa può essere una mossa vincente. La scelta dovrebbe orientarsi verso prodotti utili e che rendano il lavoro da casa più piacevole e semplice.

5. Regali per ottimizzare la diffusione del brand

Parte dell’efficacia dei regali promozionali risiede nella loro capacità di diffusione del brand dell’azienda e della sua riconoscibilità, oltre la cerchia di persone a cui viene offerto il dono. A tal fine, una scelta intelligente per massimizzare questi effetti è quella di scegliere oggetti che potenzialmente possono essere usati in zone e ambiti molto frequentati, in modo da attirare più sguardi. Il questo modo si avrà una resa ottimale con un investimento più ridotto.