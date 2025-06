50 anni fa oggi usciva “Lo squalo” di Steven Spielberg

A Martha’s Vineyard si celebra con eventi in tutta l’isola

Martha’s Vineyard, 23 giu. (askanews) – È stato capostipite dei blockbuster estivi e una pietra miliare del grande schermo, “Lo squalo” il film diretto da Steven Spielberg compie 50 anni. Uscito col titolo originale “Jaws”, fu girato a Martha’s Vineyard che celebra l’anniversario del mezzo secolo con eventi che coinvolgono tutta la ricca isola. I fan esplorano, visitando i luoghi delle riprese e ammirando oggetti di scena originali e repliche in diverse mostre. E’ anche possibile incontrare gli attori a un meet-and-greet party.”Siamo grandi fan di ‘Lo Squalo’, lo siamo da molto tempo, e non vedevamo l’ora che arrivasse questo fine settimana”, racconta una fan.Le riprese furono complesse, il regista scelse di non mostrare quasi mai lo squalo a causa dei continui malfunzionamenti del modello meccanico, ma questo, grazie alla musica incalzante, riuscì a creare suspance.”La sensazione travolgente di immergersi in un tema che vede l’uomo contro la bestia, la musica, la fotografia, le scene, tutto culmina in un film magnifico.”