50 Cent in concerto a Napoli: unica data italiana l’8 luglio in Piazza del Plebiscito

Il rapper statunitense 50 Cent si esibirà in Italia per un’unica data: l’8 luglio 2025 in Piazza del Plebiscito, a Napoli. Sul palco con lui la sua band e l’Independence Orchestra, ensemble sinfonico di oltre 100 elementi diretta dal Maestro Paolo Vivaldi.

L’evento rientra nella rassegna internazionale “The 4Ever Show – Official July 4th Celebration”, in programma nel capoluogo campano dal 4 all’8 luglio. Il festival celebra i legami storici tra Italia e Stati Uniti, prendendo ispirazione dalla figura del patriota toscano Filippo Mazzei.I biglietti sono in prevendita da venerdì 6 giugno alle ore 16:00 sui circuiti ufficiali VivaTicket e TicketOne.

Per info e acquisto:

www.vivaticket.com