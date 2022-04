50 Top Europe, premio speciale ‘Made in Italy 2022’ a 50 Kalò London di Ciro Salvo

È stata annunciata, in anteprima, durante Alimentaria, la manifestazione internazionale dei professionisti dell’industria alimentare e del food service, la vittoria di 50 Kalò London del Premio speciale “Made in Italy” 2022- Mammafiore Award.

50 Top Europe, la più importante guida alle migliori pizzerie nel mondo, premia per la terza volta la pizzeria di Trafalgar Square di Ciro Salvo che si era già distinta negli anni precedenti aggiudicandosi due volte il primo posto della classifica alle migliori pizzerie in Europa.

“Con la mia squadra siamo onorati di aver ricevuto un altro importante riconoscimento come brand alfiere della diffusione nel mondo della pizza, icona del Made in Italy e della gastronomia italiana”, dichiara Ciro Salvo. “Si tratta di un premio importante – aggiunge – che supporta la nostra missione aziendale: assicurare la qualità e l’artigianalità della pizza italiana e napoletana nel mondo. Ringrazio Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere per aver dato voce al nostro impegno e al lavoro quotidiano che svolgiamo”.

Il nuovo premio Made in Italy 2022- Mammafiore Awards nasce dalla partnership tra 50 Top Pizza, la più importante guida al mondo delle pizzerie, e Mammafiore, realtà di rilievo nella distribuzione della gastronomia italiana in Spagna, Regno Unito, Francia, Germania e non solo. 50 Top Pizza e Mammafiore condividono la stessa missione e la stessa filosofia: far conoscere e diffondere la cultura del cibo italiano di qualità e i prodotti di eccellenza “Made in Italy”.

Il premio sarà consegnato ufficialmente il 12 maggio 2022 al Teatro San Babila di Milano dove si terrà la cerimonia di premiazione della classifica 50 Top Europe 2022 in cui sono racchiuse le migliori pizzerie d’Europa (Italia esclusa).