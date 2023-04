50 Top Italy Pasticcerie, ecco la guida online che racconta i locali più golosi d’Italia

50 Top Italy Pasticcerie è la guida online, firmata 50 Top Italy, che racconta i locali più golosi d’Italia, un ampio lavoro a cui hanno collaborato, Tiziana Di Masi – La Signora in Dolce, Nino Aiello, Laura Guerra, Camilla Rocca e Antonella Amodio.

L’edizione 2023 prende in considerazione varie categorie, una per ogni specialità dolciaria scelta tra quelle più caratteristiche dell’Italia, da Nord a Sud: i migliori panettoni, i migliori cannoli, le migliori cassate, i migliori tiramisù, i migliori dolci al cioccolato, le migliori praline, le migliori sfogliatelle, i migliori babà, i migliori gelati. Ad ogni categoria corrisponde una classifica di 10 posizioni.

La guida mette in risalto una mappa di circa 100 laboratori artigianali ed è stata realizzata con il consueto metodo di 50 Top: un primo sondaggio di voto, a cui hanno partecipato oltre 50 persone, ha stabilito le prime 20 posizioni di ciascuna categoria; a seguire, la fase di assaggio di un panel ristretto di esperti gastronomi con particolare sensibilità verso il mondo dolce, per definire la classifica dei top ten, rispettando sempre la forma dell’anonimato così come da policy della guida.

Ecco i 10 Migliori Panettoni in Italia – Mulino Caputo Award per 50 Top Italy 2023

Ecco i 10 Migliori Cannoli in Italia – Latteria Sorrentina Award per 50 Top Italy 2023

Ecco le 10 Migliori Cassate in Italia – Latteria Sorrentina Award per 50 Top Italy 2023

Ecco i 10 Migliori Tiramisù in Italia – Caffè Borbone Award per 50 Top Italy 2023

Ecco i 10 Migliori Dolci al Cioccolato in Italia – Ferrarelle Award per 50 Top Italy 2023

Ecco le 10 Migliori Praline in Italia – Goeldlin Award per 50 Top Italy 2023

Ecco le 10 Migliori Sfogliatelle in Italia – Latteria Sorrentina Award per 50 Top Italy 2023

Ecco i 10 Migliori Babà in Italia – Mulino Caputo Award per 50 Top Italy 2023

Ecco i 10 Migliori Gelati in Italia – Pastificio dei Campi Award per 50 Top Italy 2023