50 Top Pasticcerie, nasce la guida più golosa dello Stivale

Dal prestigioso brand 50 Top, punto di riferimento della critica enogastronomica, nasce 50 Top Italy Pasticcerie 2022, la nuova guida online che racconta i locali più golosi dello Stivale.

Dieci sono le categorie incluse, una per ogni specialità dolciaria scelta tra quelle più caratteristiche dell’Italia, da Nord a Sud: TOP Babà, TOP Sfogliatella, TOP Panettone, TOP Tiramisù, TOP Cassata, TOP Cannolo, TOP Dolce al Cioccolato, TOP Gelato, TOP Torrone e Confetti, TOP Praline. A ogni categoria corrisponde una classifica, composta da 20 posizioni. Tutte le classifiche saranno svelate a partire dal 7 dicembre accompagnando i lettori alle festività natalizie.

Una mappa di 150 laboratori artigianali votati, visitati e valutati dal gruppo di 50 TOP ITALY, un panel di esperti gastronomi con particolare sensibilità verso il mondo dolce a cui è stato chiesto il vincolo di riservatezza e anonimato. In questo lungo viaggio dolce per l’Italia, hanno collaborato come co-curatori Antonella Amodio, Tiziana Di Masi – La Signora in Dolce, Camilla Rocca e Nino Aiello.

Oggi presentiamo le migliori pasticcerie d’Italia che, nei prossimi giorni, conosceremo meglio scoprendo le classifiche delle 10 categorie dolci, incluso la classifica delle gelaterie.

Ben 18 sono le regioni italiane rappresentate: in prima linea la Campania, a quota 36 insegne; segue la Sicilia (30); poi la Lombardia (16); il Lazio (13); il Piemonte (11); la Toscana (8); il Veneto (6); il Friulia Venezia Giulia (5); l’Emilia Romagna, l’Abruzzo, la Calabria e la Puglia (4); la Basilicata, la Liguria e la Sardegna (2); le Marche, il Trentino Alto Adige e la Valle d’Aosta (1).

“Nel nostro Paese – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori del progetto editoriale – c’è una grande tradizione dolciaria; basti pensare al gelato, al tiramisù o alla grande quantità di preparazioni per le feste, a partire dai pani lievitati fino ai torroni. Negli ultimi decenni, inoltre, a queste preparazioni storiche se ne sono affiancate altre all’insegna dell’innovazione, contribuendo all’innalzamento della qualità generale. A testimonianza di ciò i tanti e prestigiosi riconoscimenti conferiti in tutto il mondo ai maestri pasticceri italiani. 50 Top Italy Pasticcerie nasce dunque con l’intento di fotografare questo momento e, come nostra consuetudine, con lo scopo di guidare il consumatore nel mare di eccellenze made in Italy”.

Per scoprire le pasticcerie e le gelaterie selezionate https://www.50topitaly.it/it/50-top-italy-pasticcerie-2022-nasce-la-guida-piu-golosa-dello-stivale?mc_cid=fcd1af666c&mc_eid=7ae2a6073a