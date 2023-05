50 Top Pizza Asia-Pacific 2023, The Pizza Bar on 38th migliore pizzeria

The Pizza Bar on 38th è la migliore pizzeria per 50 Top Pizza Asia-Pacific 2023. Nel corso della cerimonia di premiazione, presentata da Aya Shigefuji e svoltasi presso l‘Istituto Italiano di Cultura a Tokyo, in Giappone, 50 Top Pizza, la più influente guida di settore del mondo pizza, ha svelato la classifica delle 50 migliori pizzerie dell’area Asia-Pacifico per il 2023.

Al secondo posto Bottega, a Pechino; a completare il podio, Pizzeria Peppe – Napoli sta’ ca”, a Tokyo, a cui va anche il premio speciale Source of Inspiration 2023 – Stefano Ferrara Forni Award, assegnato a Giuseppe Errichiello, patron della pizzeria.

Al quarto posto 48h Pizza e Gnocchi Bar, a Melbourne, che ha ritirato anche il premio Made in Italy 2023 – Monte Bussan Award; quinto Fiata by Salvatore Fiata, a Hong Kong, pizzeria di Salvatore Fiata, che si è aggiudicato anche l’ambito Pizza Maker of the Year 2023 – Ferrarelle Award; al sesto posto Via Toledo Enopizzeria, a Dubai, a cui va anche il premio New Entry of the Year 2023 – Solania Award; settima posizione per Dante’s Pizzeria Napoletana, ad Auckland, a cui è stato assegnato il premio Best Fried Food – Il Fritturista 2023 – Oleificio Zucchi Award; in ottava posizione Pizza Massilia, a Bangkok, che ha ricevuto anche il premio Best Service 2023 – Goeldlin Award; al nono posto Pizzeria Mazzie, a Bangkok; chiude la top ten Crosta Pizzeria, a Makati, che si è aggiudicato anche il premio Pizza of the Year 2023 – Latteria Sorrentina Award.

Il premio Best Beer and Drink Service 2023 – Birrificio Fratelli Perrella Award è stato consegnato alla pizzeria Al Taglio, a Sydney; Pizza Strada, a Tokyo, ha ricevuto il premio Performance of the Year 2023 – Robo Award; Il Caffè, a Dubai, si è aggiudicato il premio Best Pasta Proposal 2023 – Pastificio Di Martino Award; il premio Best Wine List 2023 – Asti DOCG Award è stato conferito a L’OLIVA Bangkok, a Bangkok; Da Susy, a Gurugram, infine, si è aggiudicato il premio One to Watch 2023 – Fedegroup Award.

Sono 15, i diversi Paesi che rappresentano l’area Asia-Pacifico. Il paese più rappresentato è il Giappone con 14 indirizzi, seguito dall’Australia con 10 e la Thailandia con 4. Prima volta per India, Emirati Arabi Uniti, Kuwait e Israele. Tokyo si conferma la capitale della pizza di qualità con 10 pizzerie presenti in guida.