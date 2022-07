50 Top Pizza, Pizzarium di Gabriele Bonci è ‘La Migliore Pizza in Viaggio’ in Italia

Roma è la capitale della pizza al taglio in Italia. 50 Top Pizza, la guida

delle migliori pizzerie al mondo, la più influente e desiderata dai

pizzaioli, incorona Pizzarium di Gabriele Bonci per il terzo anno

consecutivo la Migliore Pizza in Viaggio (da taglio e asporto d’Italia). Al

secondo posto Antico Forno Roscioli, con Pierlugi Roscioli al comando della

storica insegna familiare, terzo posto per Lievito Pizza, Pane del giovane

Francesco Arnesano.

La Top Ten è completata dal quarto posto de La Masardona, storica insegna

napoletana della famiglia Piccirillo, seguita da Saporè Pizza Bakery di

Renato Bosco, dallo storico Sancho a Fiumicino della famiglia Di Lelio, La

Pia Centenaria a La Spezia, Tellia a Torino, Oliva Pizzamore ad Acri e

Granocielo ad Avezzano.

Grande attesa e tanto fermento nel mondo dei pizzaioli per l’appuntamento

di martedì 26 luglio al Teatro Mercadante di Napoli, alle ore 20.30, per la

cerimonia di premiazione delle 100 Migliori Pizzerie Italiane, condotta da

Federico Quaranta. Sarà possibile seguire la diretta dell’evento sulle

pagine Facebook di 50 Top Pizza, 50 Top Italy e Luciano Pignataro Wine

Blog. Una guida, la 2022, che prevederà più di 500 indirizzi.