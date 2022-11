Libri, ecco “Il futuro possibile” di Rocco Giordano

“Il futuro possibile” è il nuovo libro del professore Rocco Giordano. Il sottotitolo, “Riscoprire il finalismo economico dei trasporti”, mette bene in evidenza la struttura del volume. Giordano compie una lucida analisi sul ruolo che infrastrutture, trasporti e logistica possono giocare nel quadro dello sviluppo economico dei prossimi anni. Molto interessanti anche l’approfondimento sulla globalizzazione, con l’analisi della competizione a distanza tra Usa e Cina, e l’analisi sui futuri scenari di politica economica. “Rocco Giordano non ha bisogno di presentazioni. Il mondo dei trasporti e della logistica lo conosce da quasi cinquant’anni, da quando cioè cominciò a muovere i primi passi in questo complesso, intricato, tormentato settore, sotto l’attento insegnamento di Mario Del Viscovo e si trovò a crescere circondato da quella ineguagliabile squadra che nel 1986 varò il primo Piano generale dei trasporti italiano e che era composta da economisti, ingegneri, architetti, urbanisti, giuristi, sociologi, finanche storici del calibro di Fernand Braudel, per non dire del premio Nobel per l’Economia, Vassily Leontieff, e del massimo trasportista europeo, il tedesco Hellmuth Stefan Seidenfus, direttore dell’Istituto di economia dei trasporti dell’Università di Münster e presidente dell’Istituto europeo di Scienza dei trasporti”. E’ quanto scrive il giornalista Umberto Cutolo nell’introduzione.

PER APPROFONDIRE