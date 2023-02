Tar Campania, la sezione di Salerno quarta in Italia per mole di lavoro

“Il Tar Salerno ha avuto, nel 2022, un carico di lavoro che e’ il quarto come mole in tutta Italia”. E’ quanto sottolinea all’AGI il presidente del Tar Campania – Sezione staccata di Salerno, Leonardo Pasanisi, questa mattina a margine dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. “Rispetto a tutti gli altri tribunali amministrativi d’Italia – rimarca – il Tar di Salerno si colloca al quarto posto come mole di lavoro. Subito dopo, i piu’ grandi tribunali amministrativi d’Italia, che sono Roma, Napoli e Milano. Il Tar Salerno supera, di gran lunga, anche Tar molto importanti, come il Piemonte, la Toscana e il Veneto“. Al contempo, “nonostante questo carico di lavoro notevolissimo – rileva Pasanisi – il Tar Salerno, e di questo sono molto fiero e orgoglioso, ha realizzato il piu’ grande risultato, in termini di produttivita’ ed efficienza, cioe’ vale a dire di smaltimento dell’arretrato. Parlo sia dello smaltimento normale sia dello smaltimento relativo ai ricorsi cosiddetti Pnrr, che sono quelli sui quali c’e’ una particolare attenzione da parte sia del Governo italiano sia soprattutto dell’Europa”.