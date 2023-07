ildenaro.it

Caso S.I.Di.Gas, udienza fiume per Giannandrea De Cesare: sentenza attesa entro l’estate

Importante Udienza davanti al Giudice Unico in Camera di Consiglio, presso il Tribunale di Avellino, per l’Ingegnere Giannandrea De Cesare il quale ha risposto punto su punto alle accuse presentate dal Pubblico Ministero nel Procedimento celebrato con il “Rito abbreviato”, in quella che è stata un’Udienza fiume. L’Ingegnere De Cesare insieme al pool formato da Legali (Claudio Mauriello ed Olindo Preziosi tra questi), Consulenti fiscali e Tributaristi ha fornito risposte chiare, univoche e lineari su quello che è il “caso” S.I.Di.Gas. . L’Ingegnere, non solo non si è sottratto alle domande, ma ha per certi aspetti cercato il confronto in questa che è stata un’Udienza programmata per le 10.15 e durata oltre tre ore nella giornata di ieri, Lunedì 17 Luglio.

Il patron della S.p.A. sta lottando da quattro anni per rientrare nel possesso gestionale e ribattere, respingere le ipotesi di accuse in capo ad egli relativamente al muoversi su una “parte erariale”, ovvero autoriciclaggio ed omesso pagamento I.V.A.. In sostanza, nell’Udienza, è stato posto in evidenza come i fondi contestati non fossero stati nascosti, distratti ma bensì evidenti ed operativi, vale a dire che hanno portato alla crescita del Gruppo. C’è cauto ottimismo sull’esito della Sentenza che sarà emessa a fine Estate ma senza esporsi nel pieno rispetto della Magistratura. Si è coscienti dell’aver agito nella consapevolezza di un modus operandi dovuto del bonus pater familias.