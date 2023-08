Università, via libera per gli incarichi esterni per i professori a tempo pieno

Una interessante norma interpretativa che è stata aggiunta alla Camera con un emendamento al decreto Pa– Ne dà notizia Eugenio Bruno, Capo servizio e coordinatore di Scuola 24 ,il Sole 24 Ore, del 31 luglio scorso

RIPORTO del testo

Sì anche nel pubblico agli incarichi esterni per i professori a tempo pieno

A prevederlo è una norma interpretativa che è stata aggiunta alla Camera con un emendamento al decreto Pa

di Eugenio Bruno

31 luglio 2023

“Anche i ricercatori e i professori assunti a tempo pieno da un ateneo statale potranno assumere incarichi esterni, eventualmente retribuiti. Come già accade per i loro colleghi delle università private. A prevederlo è una norma interpretativa, forse passata un po’ sotto silenzio, che è stata aggiunta alla Camera con un emendamento al decreto Pa (il Dl 44 del 2023 convertito con la legge 74 della stessa legge).

Due le modifiche in concreto. Da un lato, si consente a prof e ricercatori a tempo pieno di ottenere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l’assunzione di poteri esecutivi individuali, non generino conflitto di interesse con l’ateneo di appartenenza, e non pregiudichino le loro attività didattiche, scientifiche e gestionali. Dall’altro, si permette alle stesse figure di svolgere consulenze in favore di privati, enti pubblici ovvero per fini di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un’organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento. Ferma restando l’applicazione del tetto retributivo previsto dall’articolo 23-ter del Dl 201/2011 e pari allo stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione”.