589 trilioni di ragioni per cui Shiba Inu non raggiungerà 1 dollaro 

La matematica di base non consente agli investitori di Shiba Inu di ottenere ulteriori guadagni di prezzo da capogiro.

Questo è stato un anno volatile per le criptovalute, con molte oscillazioni selvagge, ma i prezzi hanno per lo più avuto una tendenza generale al ribasso. I leader di mercato Bitcoin ed Ethereum sono scesi rispettivamente del 55% e del 57% dall’inizio di gennaio, quindi quasi nessun posto è stato sicuro per gli investitori in criptovalute.

Questo è particolarmente vero per i possessori di token meme più piccoli come Shiba Inu che ha perso il 65% del suo valore nel 2022 ed è sceso dell’86% rispetto al suo massimo storico stabilito nell’ottobre dello scorso anno. Il token ha generato uno dei più grandi rendimenti nella storia della finanza per l’intero anno 2021, con un’impennata del 43.800.000%.

In termini di dollari, un investimento perfettamente tempestivo avrebbe trasformato 3 dollari in oltre 1 milione. Ora gli investitori guardano al prossimo potenziale blockbuster di Shiba Inu. Ma ecco perché uno degli obiettivi di prezzo più ambiziosi non sarà raggiunto a breve.

Shiba Inu non supera il test di adozione

Un tratto distintivo di ogni valuta di successo è la volontà dei consumatori e delle imprese di adottarla, di detenerla e di effettuare transazioni quotidiane con essa. Questo avviene in presenza di un livello di fiducia nella stabilità della valuta per conservare la propria ricchezza, con la garanzia di essere protetti in caso di crisi.

Shiba Inu semplicemente non soddisfa questi criteri, e il già citato enorme aumento di prezzo del 2021, seguito dal successivo epico crollo, significa che non ci si può fidare del token come riserva di valore. È il motivo per cui solo 659 commercianti in tutto il mondo accettano Shiba Inu come pagamento per beni e servizi, e per cui il consumatore medio non si sta precipitando ad acquistarlo.

Inoltre, se i token di Shiba Inu vengono persi, rubati o il progetto semplicemente fallisce, i consumatori non hanno alcun ricorso per recuperare i loro fondi. Questo è in netto contrasto con la media dei conti bancari statunitensi, che sono automaticamente assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC) fino a 250.000 dollari di depositi per persona, anche se la banca fallisce.

Ma ecco il motivo principale per cui lo Shiba Inu non raggiungerà presto la cifra di 1 dollaro.

Shiba Inu non può raggiungere 1 dollaro nelle circostanze attuali perché ci sono semplicemente troppi token in circolazione. Al momento, oltre 589 trilioni di token sono in circolazione sul mercato. Al prezzo attuale di 0,000012 dollari per token, negoziabile su Biticodes, questo dà a Shiba Inu un valore di mercato totale di 7,1 miliardi di dollari.

Cosa succederebbe se il prezzo di un token Shiba Inu salisse a 1 dollaro? Beh, la matematica è semplice. Avrebbe un valore di mercato totale di 589.000 miliardi di dollari, un numero sbalorditivo per alcuni motivi.

Shiba Inu avrebbe un valore 230 volte superiore a quello di Apple, leader mondiale della capitalizzazione di mercato. Sarebbe inoltre almeno 25 volte più grande della produzione economica totale degli Stati Uniti, misurata dal prodotto interno lordo (PIL). Infine, 589 trilioni di dollari sono più di tutta la ricchezza registrata attualmente detenuta da ogni individuo, azienda e governo del pianeta messi insieme, che attualmente ammonta a 530 trilioni di dollari.

Detto questo, potrebbe esserci un briciolo di speranza per gli investitori che desiderano vedere Shiba Inu salire a un prezzo molto più alto.

1 dollaro non è del tutto fuori discussione

Ora che il problema dell’offerta di Shiba Inu è chiaramente evidenziato, la soluzione logica per raggiungere prezzi più alti è semplicemente ridurre l’offerta. Questo può essere fatto bruciando i token, cioè togliendoli per sempre dalla circolazione, e la comunità lo sta facendo in vari modi.

Un modo è quello di inviare i token Shiba Inu a un portafoglio morto, dove rimarranno inaccessibili per sempre, ma è anche un po’ noioso. Per rendere le cose più vivaci, gli appassionati possono ascoltare in streaming una playlist musicale specifica, bruciando circa 20 gettoni per ogni canzone perché i proprietari dei diritti hanno accettato di destinare parte delle loro royalties alla causa. Per i bevitori di caffè, anche la Shiba Coffee Company brucerà una parte dei suoi profitti ogni volta che venderà un prodotto.