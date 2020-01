5G, Londra apre a Huawei. Usa “delusi”

Washington, 28 gen. (Adnkronos) – La Casa Bianca è “delusa” dalla decisione del governo di Boris Johnson di consentirenello sviluppo delle reti 5G nel Regno Unito. E’ quanto riportano vari media Usa, citando un funzionario “senior’ dell’amministrazione Trump. “Non ci sono opzioni sicure nel far controllare a fornitori non affidabili qualsiasi porzione di una rete 5G”, afferma la Casa Bianca, aggiungendo che Washington intende “lavorare col Regno Unito per escludere fornitori non affidabili dalle reti 5G”. Gli Usa, inoltre, “continuano ad invitare tutti i Paesi a valutare attentamente l’impatto a lungo termine sulla sicurezza nazionale e quello economico nel consentire l’accesso di fornitori non affidabili all’importante infrastruttura della rete 5G”.