Sono 6 i miliardi a disposizione per il 5G all’interno del Recovery Plan italiano. Una grande opportunità per cambiare il Paese e lanciare una tecnologia che è ormai una realtà in 70 Nazioni, ma che in Europa ancora fatica a decollare. Ne ha parlato Claudio Santoianni, direttore marketing di Nokia Italia.

