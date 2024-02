Scienza, sulla Luna nuovi minerali derivanti dall’impatto con asteroidi 

Gli impatti di corpi celesti sulla superficie della Luna potrebbero aver dato origine al minerale changesite-(Y), il nuovo elemento trovato sulla superficie del nostro satellite naturale nell’ambito della missione cinese Chang’e-5, e ad altri minerali ibridi. Questo, almeno, e’ quanto emerge da uno studio, pubblicato sulla rivista Matter and Radiation at Extremes, dell’American Institute of Physics, condotto dagli scienziati dell’Accademia cinese delle scienze. Il team, guidato da Wei Du, ha esaminato la composizione del materiale raccolto dalla superficie lunare nell’ambito della missione Chang’e-5. La Luna, spiegano gli esperti, e’ oggi caratterizzata dalla presenza di numerosi crateri, dovuti all’impatto con corpi celesti e asteroidi che si sono schiantati sulla sua superficie. Questi eventi, però, ipotizzano gli esperti, potrebbero aver lasciato delle tracce chimiche della collisione anche nella regolite, la polvere lunare. In questo lavoro, il gruppo di ricerca ha analizzato i minerali raccolti dalla missione cinese Chang’e-5. I campioni, che sono stati prelevati dall’Oceanus Procellarum, raggiungono circa 1,73 chilogrammi. I ricercatori hanno confrontato la composizione di questi elementi con i resti di regolite provenienti da altre missioni. Gli studiosi hanno quindi identificato la changesite-(Y), un nuovo minerale sconosciuto fino a poco tempo fa, e numerose combinazioni di minerali di silice.