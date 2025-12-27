“7 milioni di euro ad Hamas”: 9 arresti a Genova

Fra loro presidente palestinesi in Italia Hannoun

Genova, 27 dic. (askanews) – Importante operazione antiterrorismo a Genova dove 9 persone sono state arrestate con l’accusa di aver finanziato con 7 milioni di euro Hamas. Secondo gli inquirenti il 71% dei fondi raccolti veniva indirizzato in favore di associazioni con sede a Gaza, nei Territori Palestinesi o in Israele, dichiarate illegali dallo Stato israeliano, perché appartenenti, controllate o comunque collegate ad Hamas, oppure direttamente a favore di esponenti di Hamas Il passaggio dei fondi avveniva per mezzo di vari enti, fra cui l’Associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese – organizzazione di volontariato, di cui è legale rappresentante il presidente dell’associazione dei palestinesi in Italia Mohammad Mahmoud Ahmad Hannoun, fra gli arrestati. Gli indagati sono accusati di associazione con finalità di terrorismo, anche internazionale. L’operazione è il risultato di una complessa indagine coordinata dalla Dda di Genova, avviata su impulso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e realizzata in coordinamento con la Guardia di Finanza. Le indagini sono scattate in seguito ad alcune operazioni finanziarie sospette. Lucio Pifferi Direttore Centrale della Polizia di Prevenzione spiega i dettagli dell’operazione.