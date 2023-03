7 vantaggi che puoi ottenere con una buona strategia SEO

L’ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) è una tecnica che fa parte del marketing digitale ed è fondamentale per migliorare il posizionamento e la visibilità di un sito nei motori di ricerca. Implementare una strategia che funzioni nel lungo termine non è però così semplice, per ottenere buoni risultati serve l’aiuto di un consulente SEO che lavori in modo professionale e che possa guidarci per raggiungere i nostri obiettivi. Non si tratta di un lavoro che si può improvvisare, è necessario avere le giuste competenze e un bagaglio di studi alle spalle. Andiamo a vedere quali sono i principali vantaggi della SEO e perché tutti i siti dovrebbero investire su di essa.

1. Aumento del traffico sul sito web

Uno dei principali vantaggi della SEO è l’aumento del traffico sul sito web. Ottimizzando il tuo sito e i contenuti per i motori di ricerca, puoi attirare più visitatori e di conseguenza aumentare le vendite, nel caso di un e-commerce. Quando il tuo sito web si posiziona più in alto nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP), è più probabile che le persone facciano clic e visitino il tuo sito perché lo considerano affidabile.

2. Posizionamento sui motori di ricerca

Quando ottimizzi il tuo sito web per i motori di ricerca, è più facile posizionarsi più in alto nella SERP per una determinata keyword. Questo aumento del ranking può portare a una maggiore visibilità per il tuo sito, che può attirare ancora più visitatori e clienti. Un buon posizionamento nel motore di ricerca può portare tantissimi vantaggi e aumentare la reputazione del sito.

3. Esperienza utente migliorata

La SEO ti può aiutare a migliorare l’esperienza utente del sito, con un caricamento rapido delle pagine e l’ottimizzazione per i dispositivi mobili. Migliorando la user experience puoi ridurre le frequenze di rimbalzo, che si traduce in più conversioni e entrate per la tua attività. Nessuno vuole navigare in un sito lento e poco intuitivo, gli utenti vogliono trovare ciò che cercano in pochi clic e grazie ad un lavoro SEO si può ottenere tutto questo.

4. Basso investimento economico

Rispetto ad altre strategie di marketing, la SEO è conveniente. Sebbene possa richiedere un investimento iniziale, i vantaggi a lungo termine possono giustificare i costi. A differenza della pubblicità a pagamento, che smette di indirizzare il traffico una volta esaurita la spesa pubblicitaria, la SEO può continuare a indirizzare il traffico verso il tuo sito web anche dopo che hai smesso di lavorarci attivamente.

5. Risultati a lungo termine

A differenza di altri canali di marketing che forniscono risultati a breve termine, la SEO fornisce risultati a lungo termine. Sebbene possa essere necessario del tempo per vedere risultati significativi, una volta raggiunto un posizionamento elevato nei motori di ricerca, è probabile che tu mantenga tale posizionamento per molto tempo.

6. Risultati misurabili

La SEO fornisce risultati misurabili, che si monitorano costantemente. Puoi tenere traccia del traffico, del posizionamento e di altre metriche del tuo sito per vedere se il tuo lavoro sta effettivamente funzionando. Questi dati possono aiutarti a prendere decisioni su come migliorare il sito e i contenuti per ottenere risultati sempre più buoni.

7. Maggiore fiducia e credibilità

Infine, la SEO può aiutare ad aumentare la fiducia e la credibilità della tua attività online. Quando il tuo sito web si posiziona più in alto nelle SERP, le persone percepiscono il tuo marchio come più affidabile e credibile. Questo può aiutare a costruire una reputazione positiva per la tua attività e attirare più clienti a lungo termine. Ovviamente perché questo accada il sito deve essere professionale e ben curato nei minimi dettagli.