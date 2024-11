Fabiano Gobbo head of Advisory di Kpmg per Europa, Medio Oriente e Africa

Fabiano Gobbo, partner di KPMG Italia, è nominato nuovo head of Advisory per la regione Europa, Medio Oriente e Africa (EMA). Figura di rilievo nella consulenza, Gobbo dirige per molti anni il team Risk Regulatory Advisory, con responsabilità sia a livello nazionale sia globale, oltre ad aver ricoperto il ruolo di Trusted Solution Leader per l’area EMA e a livello globale.

Nato nel 1962 e laureato in Economia e Statistica all’Università di Padova, Gobbo porta con sé un’esperienza di trent’anni in Kpmg. Gestisce progetti di trasformazione su larga scala per importanti istituzioni finanziarie, offrendo supporto su iniziative di gestione strategica del rischio, modelli interni, ottimizzazione del capitale e governance dei modelli. Oltre a fornire competenze tecniche, contribuisce alla definizione delle linee guida per lo sviluppo strategico della practice italiana, costruendo un team d’eccellenza nella gestione dei rischi per il settore finanziario.

Con questa nuova nomina, Gobbo affronta nuove sfide che rafforzeranno ulteriormente la crescita della partnership italiana sul mercato internazionale.