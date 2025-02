Musica: “Una notte che arriva”, il secondo singolo dal nuovo album di Nada

Dopo “Un giorno da regalare” esce sabato 8 marzo “Una notte che arriva”, secondo brano che anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti di Nada prevista il 9 maggio 2025 (Santeria / distribuzione: Audioglobe). Come spiega Nada “La forza e la speranza per attraversare giorni e giorni in un mondo che toglie il fiato”.

Con il nuovo album prenderà i via anche il tour 2025 con la prima data in programma mercoledì 14 maggio dall’Auditorium Parco della Musica di Roma in full band (seguiranno altre date che anticipano il vero e proprio tour estivo).

Le registrazione del nuovo album, il cui titolo e immagine di copertina saranno presto annunciati, sono state effettuate a Bristol e ancora una volta Nada si è affidata alla produzione di John Parish con cui prosegue così la sua collaborazione iniziata con “Tutto l’amore che mi manca” (2004), recentemente masterizzato e stampato per la prima volta in vinile e in una nuova edizione su CD, e proseguito poi con “E’ un momento difficile tesoro (2019) e “La paura va via da sé se i pensieri brillano (2022).