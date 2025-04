Libri: Carmine Aymone racconta Michael Jordan, un volo tra sport, storia e le note di Jackson

É in libreria e negli store digitali Michael Jordan. L’uomo che sapeva volare (Garrincha Edizioni del brand editoriale Marotta & Cafiero – collana di basket Monsters – mini formato 8×13), il nuovo libro dello scrittore, giornalista e critico musicale (con un passato sportivo alle spalle come giocatore semiprofessionista di basket e di tennis) Carmine Aymone.

Sabato 6 febbraio 1988. Finale gara delle schiacciate Michael Jordan-Dominique Wilkins

Michael Jordan. L’uomo che sapeva volare nella visione narrativa dell’autore Carmine Aymone si svolge in poco più di 1 secondo, quando il leggendario n° 23 sospeso in aria, sfidando le leggi di gravità, gli dèi, la natura e l’incredulità dei tifosi del Chicago Stadium, mentre si avvicinava al canestro, quella sera ha dimostrato al mondo che anche lui come Peter Pan, era un “ragazzo che sapeva volare”.

MJ corse partendo da dietro la linea di fondo campo, palleggiando, raggiungendo i 18 km orari circa per poi decollare, dalla linea del tiro libero a 4.57 metri di distanza dal cerchio di metallo sospeso in aria a 3.05 metri con il braccio destro proteso in avanti, le gambe aperte e la lingua di fuori.

Prima di planare sul ferro con la sua palla a spicchi, in questo libro, fermo in aria, l’autore Carmine Aymone, immagina Jordan ripercorrere velocemente come in un film, tutta la sua vita, i sacrifici, i pianti, le risate: dalle prime partitelle nei campetti playground con suo fratello Larry ai primi anni al college, dalla finale NCCA all’Olimpiade di Los Angeles del 1984, al Draft e all’inizio nel campionato NBA, ai primi trionfi con i Chicago Bulls …. Intuendo già che il meglio doveva ancora venire: un altro Oro Olimpico (Barcellona 1992 con quella che è considerata la squadra più forte di sempre), sei titoli NBA…

Quella sera Michael Jordan passeggiò in aria (skywalk), in assenza di tempo, spazio, gravità, dirigendosi verso la Luna, su cui già “camminava” un altro MJ danzando con il suo moonwalk, un’altra icona di un’epoca, Michael Jackson i cui titoli di alcune sue canzoni l’autore ha preso in prestito per nominare i capitoli del libro, Billie Jean, You are not alone, Heal the world, Chicago, Give in to me, Enjoy yourself, This is it, Destiny (il lettore potrà ascoltare i brani del Re del Pop che fanno da colonna sonora alle pagine tramite Spotify scaricando gratuitamente la app.).

I due MJ dal pianeta Terra hanno sempre aspirato ad andare lassù, volando, uno con la sua musica l’altro con lo sport.

D’altronde come diceva un’altra leggenda del basket Bill Russell: “Il basket è l’unico sport che tende al cielo”.

Michael Jordan. L’uomo che sapeva volare è un libro che racchiude SPORT, STORIA (con riferimenti a leggende come Rosa Parks, Jesse Owens, Cassius Clay/ Muhammad Ali, John Carlos e Tommy Smith alle Olimpiadi di Città del Messico del ’68 …) e MUSICA che è il background principale dell’autore, noto critico musicale con alle spalle una trentina di pubblicazioni.

Garrincha Edizioni è un progetto che nasce dall’incontro tra Rosario Esposito La Rossa, scrittore, editore, libraio, o meglio “spacciatore di libri” di Scampia e Giovanni Salomone, direttore editoriale.