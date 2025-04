Cinema, “Il Mohicano”: il thriller western corso arriva a Napoli per un’anteprima esclusiva

Un thriller western dal ritmo incalzante, un potente film politico, un inno alla libertà e alla difesa del territorio e delle tradizioni. Presentato nella Selezione Ufficiale Orizzonti Extra della 81esima Mostra del Cinema di Venezia, “Il Mohicano” di Frédéric Farrucci arriva nei cinema italiani a maggio con No.Mad Entertainment, in versione originale francese-corso con sottotitoli italiani.

Opera seconda del regista corso, vede protagonista Alexis Manenti (Maldoror, Le ravissement, e Premio César come miglior attore esordiente per I miserabili), interpretare uno degli ultimi pastori di capre sul litorale della Corsica, che si oppone con tutte le sue forze alla minaccia della mafia che vuole acquistare la sua terra per realizzare un progetto immobiliare, un uomo disposto a sacrificare la propria libertà pur di preservare i suoi ideali.

Dopo aver involontariamente ucciso l’uomo mandato a intimidirlo, diventa vittima di una spietata caccia all’uomo che si svolge dalle estremità meridionali a quelle settentrionali della Corsica, in piena estate. Con il passare dei giorni la leggenda di Joseph si diffonde in tutta l’isola grazie alla nipote (interpretata da Mara Taquin, già apprezzata in La Petite), diventando simbolo di una resistenza prima ritenuta impossibile. Completano il cast Théo Frimigacci, Paul Garatte e Marie-Pierre Nouveau.

«Joseph viene braccato perché dice di no – spiega Farrucci – no alla speculazione, no alla cementificazione delle coste, no alla mafia. Non agisce per coraggio o per prendere una posizione politica. Agisce per istinto di sopravvivenza, per dare al suo territorio e alla sua identità un po’ più di tempo. È l’ultimo dei Mohicani. In un mondo dominato dagli interessi economici, il suo destino è prevedibile: è destinato a scomparire e a essere rapidamente dimenticato. A meno che, naturalmente, la sua resistenza non lo trasformi in leggenda».

Splendidi panorami e lunghi silenzi che parlano, trasportano lo spettatore in una storia che si pone come una rigida lotta ai soprusi, alle mafie, contro la cementificazione e la perdita delle tradizioni. Caratteristiche che hanno consentito al film di ottenere una menzione speciale al Premio “Persona Lavoro Ambiente” della Fondazione FAI, “apprezzato per aver denunciato, attraverso la ribellione alle speculazioni edilizie e alla mafia da parte di uno degli ultimi pastori di capre della Corsica, la distruzione del paesaggio e la scomparsa di pratiche agricole tipiche, rilanciando i temi della legalità e della tutela dei territori, senza precludere la possibilità di un futuro positivo attraverso il ricambio generazionale”.

Prima di arrivare nelle sale, il film sarà presentato in anteprima dal regista al cinema al Palazzo Grenoble di Napoli il lunedì 7 aprile alle ore 18.30.