Musica, “Some Might Say”: ristampa e nuovo video per i 30 anni del singolo degli Oasis

Per celebrare i 30 anni di “SOME MIGHT SAY”, singolo determinante del repertorio degli OASIS, è disponibile da oggi, venerdì 25 aprile, la speciale ristampa del vinile 7 pollici in edizione limitata color perla (https://oasismusic.lnk.to/SMS30sgl).

Da oggi, inoltre, è online su YouTube il nuovo visual video del brano: https://www.youtube.com/watch?v=TpQjnRbj8bw.

“Some Might Say” è una pietra miliare della carriera degli Oasis. Primo brano della band alla #1 della UK Singles Chart, ha anticipato il loro secondo album “(What’s The Story) Morning Glory” ed è stato accolto con un grande successo di pubblico e di critica, entrando nella Top Ten di Finlandia, Islanda, Irlanda e Svezia.

Il prossimo ottobre si celebreranno inoltre i 30 anni dell’album “(What’s The Story) Morning Glory”, divenuto un vero e proprio fenomeno culturale, tale da eleggere gli Oasis a protagonisti del panorama musicale mondiale. L’album ha dato origine a innumerevoli momenti musicali che definirono un’epoca, tra cui la stessa “Some Might Say”. Il brano è arrivato solo 8 mesi dopo lo straordinario album d’esordio della band “Definitely Maybe”. Spinti da un incredibile successo iniziale, gli Oasis hanno continuato a conquistare una fetta sempre più ampia di pubblico e a evolversi dal punto di vista musicale. Ancora oggi i brani di “(What’s The Story) Morning Glory?” sono inni da stadio amati dai fan di tutto il mondo, tanto che l’album ha venduto 25 milioni di copie.

Il 30° anniversario di “Some Might Say” arriva nel bel mezzo di una nuova era per la band, che con il sold out di ogni tappa mondiale del tour “Oasis Live ’25” si conferma un indiscusso fenomeno globale. L’annuncio della reunion è stata la notizia shock del 2024, e l’incredibile richiesta di biglietti renderà il tour l’evento musicale più atteso del 2025.

“Time Flies… 1994 – 2009”, la raccolta che include tutti i singoli della band pubblicati tra il 1994 e il 2009 – ristampata per il Record Store Day di quest’anno in edizione limitata in formato LP a quattro colori, in un box numerato – ha raggiunto il #3 della UK official albums chart.

