Maggio dei Monumenti 2025: Napoli esplora il tema del fuoco tra patrimonio e contemporaneità

Dal 2 maggio al 1° giugno, il Comune di Napoli presenta la 31esima edizione del Maggio dei Monumenti, manifestazione incentrata quest’anno sul tema del fuoco, declinato in diverse accezioni. Il programma, intitolato “Napoli, cuore ardente, mente illuminata”, si articola attraverso un percorso che coinvolge tutte le Municipalità, evidenziando l’identità e la capacità di rigenerazione della città. L’evento clou sarà dedicato a David Lynch, con la proiezione dell’episodio pilota di “Twin Peaks” in Piazza del Gesù il 30 maggio e una maratona della serie il 31 maggio al Multicinema Modernissimo.

Il Maggio dei Monumenti offrirà un programma diversificato che include laboratori creativi, incontri con autori e performance urbane, con la partecipazione di enti, istituzioni, università e associazioni nel Programma OFF. Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato la natura policentrica della rassegna, con oltre 320 eventi distribuiti su tutto il territorio cittadino, evidenziando la vitalità culturale di ogni quartiere. Il coordinatore delle politiche culturali del Comune, Sergio Locoratolo, ha posto l’accento sulla condivisione progettuale con le Municipalità, mirando a trasformare ogni area della città in un polo di attrazione culturale.

Il fulcro della manifestazione sarà la mostra diffusa “Mettere a fuoco”, articolata in sei sezioni tematiche e due sezioni speciali, che esplorerà il tema del fuoco attraverso percorsi arricchiti da strumenti digitali e segnaletica. Un focus specifico sarà dedicato al cinema iraniano con una retrospettiva su Mohsen Makhmalbaf, che includerà proiezioni e un workshop per giovani filmmaker. Il consigliere del Sindaco per il patrimonio culturale diffuso, Francesca Amirante, ha evidenziato la scelta del fuoco come elemento ispiratore, analizzato nelle sue diverse forme e simbolismi. Il consigliere del Sindaco per le biblioteche e la programmazione culturale integrata, Andrea Mazzucchi, ha sottolineato la varietà degli spazi coinvolti, dai monumenti ai luoghi produttivi e scientifici, con un omaggio finale al cinema di David Lynch.

Il Maggio dei Monumenti 2025 si propone come un’occasione per esplorare il patrimonio culturale di Napoli attraverso una chiave di lettura inedita, stimolando la partecipazione e la scoperta del tessuto urbano.