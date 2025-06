Stefano Granata nuovo presidente di Social Impact Agenda per l’Italia

Social Impact Agenda per l’Italia annuncia la nomina di Stefano Granata, già vicepresidente dal 2016, alla guida dell’associazione. Succede a Giovanna Melandri che diventa presidente onoraria con funzione di rappresentanza nelle reti e nelle relazioni internazionali di Sia.

L’Assemblea, inoltre, ha nominato il nuovo Consiglio direttivo composto dai seguenti membri, in carica per una durata di tre anni: Michele Vietti (Anfir); Stefano Bolis (Banco Bpm); Mario Calderini (Camera di commercio di Torino); Stefano Granata (Confcooperative Federsolidarietà); Massimo Minelli (Consorzio Cgm); Paola Bellotti (Coopfond); Emma Ursich (Generali / The Human Safety Net); Filippo Montesi (Human Foundation); Andrea Forghieri (Intesa Sanpaolo); Francesco De Notti (Mediocredito Centrale); Massimo Giusti (Sefea Impact Sgr).

Milanese e milanista, classe 1963, Stefano Granata dal 2018 è presidente di Confcooperative Federsolidarietà, l’organizzazione nazionale che rappresenta le cooperative sociali. Dal 2021 presiede Aiccon Research Center, centro studi promosso dall’Università di Bologna che promuove la cultura della cooperazione e del non profit. Pioniere dell’imprenditoria sociale, il suo percorso professionale prende avvio nella cooperativa Spazio Aperto e successivamente in Spazio Aperto Servizi, che guida come presidente fino al 2006. Il suo impegno è proseguito come presidente del Gruppo Cooperativo Cgm dal 2013 al 2019, dove ha contribuito a far crescere una delle principali reti di imprese sociali in Italia.

Oggi, Granata è presidente e amministratore delegato di Cooperjob, agenzia per il lavoro del gruppo Cgm, e fondatore di CGMoving, una società specializzata in piattaforme digitali di welfare. Dal 2022 è anche consigliere di Amministrazione di Banca Etica.

Social impact agenda è National Partner di Gsg Impact, un’organizzazione indipendente, diffusa in oltre 50 paesi, che si impegna a promuovere e ad accelerare la trasformazione dei sistemi finanziari globali, in modo che ogni decisione in materia di investimenti, imprese e spesa pubblica tenga conto dell’impatto, oltre che del rischio e del rendimento.