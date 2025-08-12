Addio a Mario Forte, ex sindaco di Napoli e storico esponente della Dc

Addio a Mario Forte storico esponente della Dc, ed ex sindaco del Comune di Napoli.

Nato nel capoluogo partenopeo nel 1936, Forte è stato eletto deputato europeo alle elezioni del 1989.

“Esprimo il cordoglio mio e di tutta l’Amministrazione comunale per la scomparsa di Mario Forte, che tanto ha dato alle istituzioni e alla politica come sindaco e parlamentare europeo. Alla famiglia va la nostra vicinanza”, scrive su X il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Rotondi: Fu tra i grandi della Democrazia Cristiana

“Come è accaduto ai grandi democristiani, di cui fu degno continuatore, anche Mario Forte se ne va in agosto: a pochi giorni dalla scomparsa della amata sorella, si è spento ieri nella sua Napoli, città di cui fu sindaco in un tempo lontano quanto indimenticabile”. Ad ricordarlo è il presidente della Dc Gianfranco Rotondi. “Mario va iscritto a buon diritto tra i grandi democristiani – ha detto Rotondi -: sindaco di Napoli, parlamentare, deputato europeo, e tante altre cose tra le quali spicca il ruolo che ebbe nei giorni drammatici della scissione del Ppi. Assistette il segretario Buttiglione nella gestione di una fase che poteva segnare , e in un certo senso segnò la fine del partito. Fu mediatore del celebre “patto di Cannes”, che pose fine alla guerra fratricida tra i seguaci di Bianco e di Buttiglione. Fa tristezza pensare all’inutile sforzo di quei giorni, visto che ancora in queste ore ci si disputa il nome della Dc. Con la saggezza dei patriarchi, Mario si è tenuto lontano dalle battaglie inutili degli ultimi anni. A maestri come lui dovremmo dedicare tentativi più generosi delle scaramucce di questo tempo, ma è un altro discorso. Oggi è l’ora della vicinanza ai familiari di Mario, in particolare all’adorato fratello Bruno, arcivescovo di Chieti”. Così il presidente della Dc Gianfranco Rotondi.