Se sono rose, fioriranno

Il mondo, da un bel pò di tempo, ormai, sembra più essere infestato da rovi e erbacce che da piante di altro genere. Chi ha avuto modo di seguire una, dozzina di giorni orsono, l’incontro tra Trump e Putin a Anchorage, Alaska e i successivi, anche di altri Capi di Stato e commis di alto livello, a oggi, ormai sul finire di agosto, sembrerà di aver sognato. Quell’ incontro, oramai per tutti, resterà indicato come “lo scherzo freddo”di ferragosto. Nei giorni successivi, si è arricchito di lanci di secchi di acqua fredda, per non far mamcare niente

Di seguito un breve elenco di quanto sta accadendo sulla Terra, anche se a macchia di leopardo. Solo per rinfrescare la memoria, Trump, in circa un mese ha organizzato un summit con Putin che sarebbe dovuto essere l’inizio di un tratto in discesa del cammino irto di ostacoli che stenta a intraprendere. Già al momento dello sbarco, sulla pista dell’ aeroporto, i cenni di saluto dei due, con il senno di poi, avevano fatto intuire che l’introduzione allo spettacolo che stava per iniziare ricordava le gesta del Gatto (Putin) accolto dalla Volpe (Trump) che da quel momento iniziavano a tramare una più che fuoriluogo sorpresa per Pinocchio (Zelenski). Ore di discussione tra i due leaders e tra i componenti dei rispettivi seguiti, in tutto circa un migliaio di persone, non hanno fatto avanzare di un benché minimo tratto la questione Ucraina. C’è di più. Alla fine, man mano che Putin si allontanava da Anchorage, le correzioni a quanto aveva appena discusso con Trump si facevano più marcate. A oggi si può dire che quello spettacolo ha messo in circolo più scene patetiche di quante se ne possano vedere in un circo di periferia.La vicenda allo stato è in surplace e non ci sono nemmeno nell’aria stormi di uccelli che facciano presagire il prosieguo. Agosto è stato, e ancora non è finito.., teatro di tante altre macchiette o poco più. Le guerre che sono esplose in Medioriente, ormai bruciano al calor bianco. Al punto.che, in alcune frange, danno l’idea di essere tutti contro tutti e, in quanto a vittime, comprese quelle civili e quindi anche bambini, hanno superato, ormai da tanto, le centinaia di migliaia di unità. La carneficina appena accennata è praticata anche per fame, cioé lasciando morire di stenti, digiuni e assetati quanti capitino nelle mani degli aguzzini. Anche in tal caso non si intravede ancora una via di uscita.Tutto quanto descritto sarà compagno di viaggio del Secolo per una frazione di tempo ancora non definibile. Certo non sarà breve.