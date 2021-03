8 Marzo: Bonafede, ‘non abbassare guardia su piaga violenza’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Nessun paese può dirsi ‘civile’ finché non ci sarà una reale ed effettiva parità di genere. E nessuno Stato può abbassare la guardia finché sarà presente la piaga gravissima della violenza contro le donne, una piaga che rappresenta la sintesi tragicamente perfetta di violenza, ignoranza e tracotanza che proliferano spesso nel silenzio e nell’indifferenza. Il “Codice Rosso” ha rappresentato un passo importante con cui lo Stato ha deciso di affrontare questo dramma agendo sia in termini di prevenzione che di repressione. Oggi esiste una importante “corsia preferenziale” per le donne che trovano il coraggio di denunciare e sono stati introdotti in Italia reati che prima non esistevano, come ad esempio il cosiddetto “revenge porn”. Il Codice Rosso è una legge certamente all’avanguardia a livello internazionale. Ma non basta”. Così su Facebook l’ex ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, del M5S.