8 Marzo, Donne e Lavoro: evento della Fai Cisl nello stabilimento Deltafina di Francolise

Si intitola “Donne e lavoro: una parità da conquistare insieme”, l’evento organizzato dalla Fai Cisl in occasione delle celebrazioni dell’8 marzo. La Federazione agroalimentare e ambientale della Cisl ha scelto quest’anno di omaggiare la Giornata internazionale dei diritti della donna con un confronto che si terrà direttamente tra le lavoratrici e i lavoratori dello stabilimento Deltafina di Francolise, in provincia di Caserta, importante realtà agroindustriale del settore del tabacco. L’incontro si terrà lunedì 7 marzo a partire dalle ore 12.00 e potrà essere seguito in diretta streaming attraverso i canali Facebook e Youtube della Fai Cisl nazionale. Al centro del confronto: la condizione lavorativa delle donne, gli obiettivi della parità salariale, il contrasto alle discriminazioni, gli strumenti di conciliazione vita-lavoro. Ad aprire l’evento saranno i saluti di Domenico Cardinali, Presidente Deltafina, Bruno Ferraro, Segretario generale Fai Cisl Campania, Maria Perrillo, Segretaria generale Fai Cisl Caserta, Giovanni Letizia, Segretario generale Cisl Caserta.Seguiranno gli interventi di Raffaella Buonaguro, Segretaria nazionale Fai Cisl, Raffaella Ruocco, Welfare Manager di Proodos e Presidente della Commissione Dirigenti Donne Confcooperative Campania, e Giovanna Baldi, Responsabile dell’Archivio Storico Fai Cisl, che presenterà la raccolta fotografica sul ”Fondo Sindacato Tabacchine della Cisl” realizzata per l’occasione dalla Federazione. Dopo le testimonianze delle lavoratrici, l’evento sarà concluso dall’intervento del Segretario Generale della Fai Cisl Onofrio Rota.