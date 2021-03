Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell’ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta? Sono le donne a tenere in piedi questo Paese”. Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, in un post dal titolo “Signore, la storia siete voi”.