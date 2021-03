Palermo, 7 mar. (Adnkronos) – I cuori a sostegno dei Medici con l’Africa Cuamm, grazie a Coldiretti Donne Impresa, sono arrivati anche in Sicilia. L’operazione solidale #solodalcuore sta coinvolgendo tutte le imprenditrici agricole d’Italia che, senza esitazione, si sono impegnate nella promozione dell’iniziativa per sostenere in Africa le mamme nel momento della gravidanza e della maternità, dando loro un ospedale attrezzato e una scuola di formazione per future ostetriche del posto.