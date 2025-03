8 marzo, la difficoltà di essere donna

In occasione dell’8 marzo da donna, da assistente sociale e da giornalista/blogger, mi impegno da anni a scrivere un articolo “sul tema”, interrogandomi io per prima su cosa siamo ad oggi noi donne, su cosa rappresentino nella società, osservando comportamenti a nostro danno, subendo per prima discriminazioni e differenze, e se si è anche belle, sembra proprio una condanna, perché essere donna è una difficoltà al giorno d’oggi. La società cambia, le conquiste delle donne sembrano un gran traguardo, quando non dovrebbero esserlo nel ventunesimo secolo, le discriminazioni segnano la distanza con il mondo maschile, nella società come nel lavoro; non diminuiscono i femminicidi e le violenze di genere che non mostrano segnali di decrescita, nonostante gli sforzi degli operatori e delle forze dell’ordine, degli strumenti legislativi apportati per cercare di contenere questo fenomeno. In una lotta a parole contro la violenza di genere, mentre, ogni giorno una donna muore per mano di un uomo, con pene che tardano ad arrivare. Donne sfregiate dall’acido mentre si investiga sul motivo, regalando alla vittima la drammatica sensazione di essere un carnefice. E’ retorica il mazzolino di mimose e l’augurio che tanti in ogni modo elargiranno alle donne, per poi denigrarle alla prima occasione, sottopagarle in un divario salariale perenne e mai sanato tra uomini e donne, in una concezione di posizioni e ruoli lavorativi rigidamente schematizzati tra uomini e donne. Differenza di genere, dei lavori al femminile e al maschile, di quote rosa e azzurre. Con la banale e semplicistica associazione tra il successo di una donna e il suo presunto curriculum erotico. E’ difficile essere donna oggi, per il futuro serve coraggio e autonomia. Essere donna oggi è un percorso ad ostacoli, col rischio costante e in perenne allerta di inciampare in storie sentimentali con un narcisista, in situazioni di violenza, aggressività o divergenze di trattamento. Ma prima di tutto siamo noi, con le nostre fragilità e con i nostri dolori, fallimenti, ma con un’identità, che qualche volta possiamo perdere di vista, e proprio allora che dobbiamo imparare a conoscerci e a riconoscerci, a volerci bene, nel rispetto profondo del più segreto sentire e volere. Il rispetto genera rispetto, il volersi bene evita di inciampare in amori tossici, con gli uncini e le trappole degli amori dipendenti, e conduce verso terre davvero inesplorate. Chi vi scrive è una donna che nell’ultimo periodo ne vive tante e appaio complicata e complessa, ma una collega più grande di me, mi sprona a vedere in me nel profondo, invitandomi alla conoscenza di me stessa, condizione che comprendo essere fondamentale per partire o ripartire, a seconda dei casi, per essere autonomi, per trasformare la dipendenza affettiva in coraggio, la fatica e l’impegno in obiettivi futuri, nel domani che ci aspetta e l’apparire nell’essere. Se c’è un cammino in noi, c’è anche un cammino che spetta alla società, all’opinione pubblica sulle donne, e si radica nel difendere la parità di genere, perché altrimenti dovremmo chiederci se nel mondo Occidentale abbia ancora senso celebrare la festa della donna. Se l’otto marzo non segni una giornata importante nel riconoscimento dei diritti e del valore della donna nelle sue innumerevoli sfaccettare, capacità, potenzialità, oltre al genere che la determina, sarà solo un proclama in un giorno all’anno ad ella dedicato che nasce proprio dalla sofferenza e dalla lotta di un gruppo di donne che troppo spesso dimentichiamo.