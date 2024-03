8 marzo, La Russa a senatrici: in giorni così uomini in seconda fila

Il presidente del Senato alle donne: facciamoci e fatevi un applauso

Roma, 7 mar. (askanews) – Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto giovedì 7 marzo a Palazzo Giustiniani, in occasione dell’8 marzo, una delegazione di Senatrici e capigruppo.”Sotto questo lampadario facevano la foto i componenti della Costituente. In quella foto c’era solo una donna. Adesso abbiamo quasi la metà, il 40% di componenti donne. Facciamoci e fatevi un applauso alle donne nelle istituzioni”, ha esordito La Russa.”Vi ringrazio per essere venute e ringrazio i capigruppo (nelle immagini Francesco Boccia e Riccardo Molinari, ndr), che come me capiscono che in giornate come queste dobbiamo avere la buona grazia di stare in seconda fila, negli altri giorni alla pari”, ha ironizzato il presidente del Senato.