8 marzo: Lagarde, ‘servono più donne in scienza, tecnologia ingegneria e matematica’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “C’è bisogno di più donne anche nel campo della scienza, della tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. In questi settori caratterizzati da un migliore trattamento economico, una maggiore presenza femminile contribuirà infatti a ridurre il divario retributivo di genere. Inoltre, le professioni scientifiche costituiscono un fattore determinante per l’innovazione e per la transizione verso un’economia più digitale e più sostenibile”. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde in occasione della Giornata internazionale della donna.