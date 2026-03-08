8 marzo, Laura Mattarella: cambiare vita da 10 anni mia scelta molto precisa

Roma, 8 mar. (askanews) – “Da più di dieci anni la mia vita è cambiata per scelta, ho deciso di non lavorare e seguire mio padre, ho fatto una scelta molto precisa quando mio padre è stato eletto, quindi per ora non svolgo la mia attività professionale, ma ho lavorato una vita, e conosco molto bene le difficoltà che una donna, con bambini piccoli in particolare, affronta quotidianamente quando deve lavorare”. Lo ha affermato la figlia del presidente della Repubblica Laura Mattarella, o.in un’intervista esclusiva al Tg3 in occasione dell’ 8 Marzo.

“Credo – ha sottolineato anche Laura Mattarella ricordando gli 80 anni del riconoscimento del diritto di voto in Italia alle donne- che non a caso ha coinciso con il ritorno alla democrazia. Ritengo sia stato un momento fondamentale per l’accrescimento dell’intera società italiana, con un significato molto importante: la conclusione di un percorso molto lungo che ha portato finalmente al riconoscimento del ruolo delle donne nella società italiana. Parliamo di donne che avevano sostenuto interamente il Paese nel corso delle due guerre, non soltanto sotto il profilo sociale, ma anche da un punto di vista economico: sostenendo l’agricoltura, le fabbriche, le famiglie, curando i malati che tornavano dal fronte”.