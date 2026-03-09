8 marzo, Mattarella: celebriamo apporto decisivo donne a nuova Italia

Roma, 9 mar. (askanews) – “Celebrare oggi la Giornata Internazionale della donna significa riconoscere la ricchezza della presenza e del contributo protagonista femminile nella società, e anche riflettere sulla lunga e impegnativa strada percorsa dalle italiane per conquistare spazi e diritti, per rendere vera l’uguaglianza tra le persone di ciascun sesso affermata dall’articolo 3 della Costituzione”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia al Quirinale per la giornata internazionale della donna.

“Quest’anno la celebrazione riveste un significato speciale: ricorrerà tra breve l’ottantesimo anniversario della Repubblica, nata il 2 giugno 1946, quando le italiane, chiamate al voto dopo la prima volta nelle elezioni comunali di pochi mesi prima, che ripristinarono la democrazia nei Municipi soppressa dalla dittatura, diedero il loro apporto decisivo alla costruzione della nuova Italia”, ha ricordato il capo dello Stato.