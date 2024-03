8 marzo, Meloni: continuiamo a lavorare per pari libertà delle donne

“Sono fiera dei risultati sull’occupazione femminile”

Pordenone, 8 mar. (askanews) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento al Teatro Verdi di Pordenone in occasione della firma dell’accordo per lo Sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Fiuli-Venezia Giulia, ha fatto gli auguri alle donne per l’8 marzo.”Grazie alle donne presenti, auguri a tutte le donne di questa nazione, le cui pari libertà continueremo a lavovare per costruire” ha detto la premier.”Tra i tanti dati incoraggianti sull’occupazione – ha aggiunto – sono fiera dell’aumento di quella femminile; questo governo ha concentrato le risorse sul tema delle mamme lavoratrici, per costruire la vera libertà, che è data dal non dover scegliere tra la carriera e la maternità. E faccio l’augurio alle donne italiane di poter vedere garantite sempre di più le loropari libertà”.