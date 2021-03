8 marzo: Spadoni, ‘sia festa donne tutti i giorni, impegno trasversale politica’ (2)

(Adnkronos) – “Stamattina – prosegue – abbiamo presentato questo nuovo servizio con un video informativo che vede anche un intervento del Presidente Roberto Fico. Colgo l’occasione per ringraziarlo ampiamente per la sua costante disponibilità e sensibilità su questo tema. Desidero ringraziare anche tutti i deputati questori per il supporto che mi hanno dimostrato, in particolar modo Francesco D’Uva il quale ha sostenuto fortemente l’applicazione del mio ordine del giorno”.