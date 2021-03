8 marzo: von der Leyen, ‘non facile essere donna in posizione leadership, bisogna osare’

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – Essere una donna in una posizione di potere di leadership tra così tanti uomini “non è sempre stato facile. Ma con la determinazione tutto possibile. Dovete solo osare. Lotterò per i nostri diritti e per un’Europa più giusta”. Ad affermarlo è il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen nel corso di un podcast con il presidente della Bce, Christine Lagarde in occasione della Giornata internazionale della donna.