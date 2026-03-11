Campania, al via le Giornate Fai di Primavera: presentazione il 16 marzo a Palazzo d’Avalos

Lunedì 16 marzo, alle ore 10.30, si terrà la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate di Primavera in Campania 2026 presso la Galleria Grande di Palazzo d’Avalos (Via dei Mille 50), con la visita in anteprima al piano nobile del monumentale edificio, che sarà eccezionalmente aperto al pubblico durante le Giornate.

Interverranno Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale Fai Campania, Teresa Armato, assessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Parteciperanno inoltre i rappresentanti delle delegazioni di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli insieme ai delegati dei gruppi Fai, Fai Giovani e Fai Ponte fra Culture.

Quest’anno le Giornate di Primavera si terranno sabato 21 e domenica 22 marzo, offrendo l’occasione di trascorrere due giorni alla scoperta di luoghi insoliti, talvolta inaccessibili o poco noti, di grande valore paesaggistico e storico-artistico del territorio.