Campania protagonista delle Giornate Fai: oltre 50 siti visitabili tra Napoli, Cilento e Costiera

Sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 tornano le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, giunto alla 34ª edizione. L’iniziativa, promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano (FAI), coinvolgerà 780 luoghi in 400 città italiane, visitabili con contributo libero.

L’evento rappresenta uno dei principali strumenti con cui il FAI porta avanti, dal 1975, la propria missione di educazione alla conoscenza e alla tutela del patrimonio culturale e ambientale del Paese. Dalla prima edizione del 1993 al 2025, quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno partecipato alle giornate, scoprendo oltre 17.000 luoghi spesso inaccessibili o poco conosciuti.

Le visite sono anche un momento di raccolta fondi a sostegno delle attività della Fondazione, che cura, gestisce e conserva 75 beni in tutta Italia, di cui 60 regolarmente aperti al pubblico. Le donazioni raccolte durante l’evento contribuiscono ai progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio, in linea con i principi di tutela sanciti dall’articolo 9 della Costituzione.

Volontari e studenti protagonisti dell’iniziativa

L’organizzazione delle Giornate FAI di Primavera è resa possibile dal lavoro di 7.500 volontari delle Delegazioni e dei Gruppi FAI e dalla partecipazione di 17.000 Apprendisti Ciceroni, studenti delle scuole secondarie formati per accompagnare i visitatori e raccontare i luoghi del territorio.

Ville, castelli, chiese, sedi istituzionali, laboratori artigiani, aree naturalistiche e siti produttivi apriranno eccezionalmente al pubblico. In alcuni casi le visite saranno riservate agli iscritti FAI o a chi si iscriverà durante l’evento, con accesso prioritario.

Sarà possibile sostenere la Fondazione anche con una donazione tramite SMS o chiamata al numero solidale 45584, attivo fino al 29 marzo 2026.

In Campania oltre 50 siti aperti

In Campania saranno oltre 50 i luoghi visitabili, distribuiti tra Napoli, Pozzuoli, Campi Flegrei, Portici, Torre del Greco, Sorrento, Castellammare, Capri, Ischia, Nola e le province di Caserta, Avellino, Benevento e Salerno, fino al Cilento.

Il programma regionale è stato presentato il 16 marzo nella Sala della Giunta di Palazzo San Giacomo a Napoli alla presenza di Vincenzo Maraio, assessore al Turismo della Regione Campania, Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, e Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale FAI Campania, insieme ai rappresentanti delle delegazioni territoriali.

L’apertura straordinaria dello stadio Maradona

Tra le aperture più attese a Napoli c’è quella dello Stadio Diego Armando Maradona, che aprirà eccezionalmente al pubblico nel quartiere di Fuorigrotta.

“In tantissimi tra napoletani e turisti mi hanno chiesto di poter visitare lo stadio Diego Armando Maradona: ora l’impianto aprirà le sue porte alla cittadinanza in occasione delle giornate del FAI”, ha dichiarato il sindaco Gaetano Manfredi, sottolineando come l’iniziativa nasca dalla collaborazione tra Comune e FAI.

I visitatori potranno affacciarsi sul terreno di gioco e percorrere il “Miglio Azzurro”, vivendo un’esperienza immersiva tra sport, storia e identità cittadina.

Turismo culturale e valorizzazione del patrimonio

Per l’assessore regionale Vincenzo Maraio, le Giornate FAI rappresentano “un bellissimo evento che pone l’attenzione sui grandi attrattori culturali della nostra regione e coinvolge anche luoghi meno noti”. L’iniziativa, ha aggiunto, ricorda l’importanza di rendere fruibile il patrimonio durante tutto l’anno e di investire sul turismo culturale come leva di sviluppo strategico.

Sulla stessa linea l’assessora comunale Chiara Marciani, che ha evidenziato come l’evento permetta ogni anno di riscoprire luoghi meno conosciuti della città e rafforzare l’offerta turistica.

Secondo l’assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato, “la prima ragione per cui si sceglie di visitare Napoli è la cultura”, un patrimonio diffuso che rende la città una delle destinazioni più amate a livello internazionale.

Il ruolo del FAI e il tema dell’overtourism

Il presidente regionale del FAI Michele Pontecorvo Ricciardi ha ricordato che lo spirito dell’iniziativa è quello di coinvolgere i cittadini nella tutela del patrimonio culturale e ambientale:

“Le Giornate FAI da oltre 25 anni invitano la cittadinanza a conoscere e custodire il bene comune”.

Ricciardi ha inoltre sottolineato come il momento storico della città sia segnato da un grande sviluppo turistico ma anche dal fenomeno dell’overtourism, che richiede attenzione e nuove strategie di gestione.

I luoghi aperti tra Napoli e provincia

Tra i siti visitabili a Napoli e provincia figurano:

Palazzo d’Avalos , con apertura straordinaria del piano nobile e delle sale affrescate attribuite a Luigi Vanvitelli

Villa Rosebery , residenza della Presidenza della Repubblica, visitabile su prenotazione per gli iscritti FAI

Il Rione Terra di Pozzuoli , nucleo più antico della città

L’ Anfiteatro di Cuma , tra i più antichi della Campania

Il Mausoleo paleocristiano di Villa Elvira

La Chiesa di Santa Maria della Purificazione a Pozzuoli, con visite anche in lingua dei segni

La Fonderia Nolana Del Giudice , realtà produttiva che collabora con artisti come Mimmo Paladino , Igor Mitoraj e Jan Fabre

Il Museo storico archeologico di Nola

L’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno a Portici

L’ Istituto superiore Francesco Degni a Torre del Greco con la storica esposizione del corallo

Palazzo Vallelonga sul Miglio d’Oro

Il Palazzo Reale di Ischia

Il Parco di Villa Monte San Michele a Capri

Il Sedil Dominova a Sorrento

La Baia di Ieranto, bene FAI, con visite guidate e trekking naturalistici.

Le aperture nelle altre province

Il programma coinvolge anche il resto della regione.

A Caserta sarà possibile visitare Palazzo Acquaviva, sede della Prefettura, e la Real Vaccheria con il Tempietto del SS. Sacramento.

Ad Aversa apriranno il Palazzo Vescovile, la Cattedrale di San Paolo, la Chiesa e il Chiostro di San Domenico, il Sedile di San Luigi e l’ex Palazzo del Giudice di Pace.

In Irpinia la Delegazione FAI guiderà alla scoperta di Avella, con il Palazzo Ducale Alvarez de Toledo, la Chiesa di San Giovanni, Palazzo Borrelli e il Museo archeologico immersivo MIA, e di Mirabella Eclano, finalista per il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028.

A Benevento saranno aperte la sede di Confindustria Benevento – con accesso all’ex caveau della Banca d’Italia – e il complesso di Sant’Agostino, con esperienze di realtà virtuale dedicate alla storia della città.

A Salerno si visiteranno il Palazzo Arcivescovile, la sede FAI di Palazzo Pedace con la mostra di Prospero Calciano, il museo della famiglia Natella dedicato ai pastori del Settecento e la Fondazione EBRIS, centro di ricerca biomedica nato nel 2012.

In Costiera Amalfitana, a Praiano, aprirà Casa L’Orto, con opere di Sol LeWitt, mentre nel Cilento saranno visitabili Palazzo Mazziotti a Celso e Palazzo Santa Maria a Camerota.

Informazioni e modalità di partecipazione

Il programma completo delle aperture, con orari, modalità di accesso e prenotazioni, è disponibile sul sito ufficiale www.giornatefai.it.

Partecipare alle visite con una donazione significa contribuire concretamente alla tutela del patrimonio culturale italiano e sostenere le attività del FAI.