Fra il certo e l’incerto: l’umanità non si ferma e avanza verso il dopo

La settimana appena iniziata sarà il tempo in cui, come è avvenuto da tempo ormai remoto, nel mondo si ripetono “cambi di stagione” di un certo rilievo, seppure con modalità diverse. Per quanto riguarda l’Emisfero occidentale della Terra, il 21 prossimo venturo segna l’arrivo della Primavera. Sabato notte ritorna l’Ora legale, quest’anno attesa con particolare fervore, in virtù del risparmio energetico che la stessa consente di ottenere. Ultimo evento, riguardante solo la popolazione del Bel Paese, sarà la tornata elettorale di domenica e lunedì per decidere se è necessario o no che siano apportate modifiche al dettato costituzionale, in particolare alle modalità con cui viene gestito il potere giudiziario. Si aggiunga che i conflitti in corso trovano nell’Italia un paese costretto comunque a schierarsi, direttamente o indirettamente, per una serie di motivi oggettivi, quali l’ appartenenza a organismi sovranazionali. C’è poi un episodio che è accaduto poche ore fa, contenente una carica particolarmente forte di violenza di ritorno. Si riferirisce all’attacco e alla distruzione da parte di un drone nemico alla base italiana di Ali Al Salem, in Kuwait. Per buona sorte non ha fatto vittime, ma danni materiali, quelli sì. È andato distrutto un velivolo, particolarmente costoso, dell’Aeronautica tricolore e, per le casse del Tesoro, il fendente è andato giù profondamente. Poco rincuora la notizia della distruzione di un aereo della flotta a disposizione dell’Ayatollah Khameney II, sempreché egli sia ancora su questo mondo e prossimo a debuttare nel suo nuovo incarico: il contesto ricorda quello dell’Araba Fenice, ma sarebbe superfluo approfondire. Si arriva così al vero punto dolente di maggior peso che tormenta ormai da tempo l’umanità intera, la popolazione degli USA in maniera particolare. È riferito al comportamento di Trump dall’ inizio delle ostilità in Medio Oriente. Il suo modo di agire, fin dalla assunzione del suo secondo mandato, ha avuto un andamento del tipo di quello adottato dai bambini nel gioco dell’allodola: a balzi e procedendo a zig zag. È probabile che egli stesso non creda in quello che dice e prova a mettere in atto. Se non fosse tutto tristemente reale, si potrebbe azzardare a credere che l’umanità sia comprimaria di un enorme gioco di società, per quanto triste potrà essere l’epilogo. L’ Imbonitore di Washington annuncia sistematicamente al mondo che le guerre, sia in Iran che in Ucraina, hanno le ore contate. Ciò accade ormai sistematicamente nelle menti disturbate sua e di chi gli regge il sacco. Fatto sta che sia Putin che quanti dovrebbero collaborare con Khameney due, cadono dalle nuvole alla vista di quegli show e hanno addirittura il garbo di non esasperare i toni. Per mano di quello strano caporale di giornata, la Ue si è trovata scaricata dall’amicizia che da tempi immemori la legava al Nuovo Mondo. Se non bastasse, al suo interno, si sono creati dissapori tra i vari paesi membri. La situazione è da considerare sul punto di esplodere e costituisce un potente pungolo che induce in tentazione molti governi, invogliandoli a intervenire materialmente. Potrebbe essere credibile l’ipotesi di un intervento concreto, se di recente non fosse venuto fuori dal novero degli addetti ai lavori un elemento di dissuasione molto potente. Si tratta dello stato di fatto economico in cui si trova il mondo e non da ieri. Il debito aggregato dello stesso ha superato da tempo il suo Pil corrispondente. Per sgradevole che possa essere questa conclusione, merita di essere tenuta nella massima considerazione. A quel livello non esiste nessun prestatore di ultima istanza. E il mondo, di conseguenza, dovrebbe ritenersi “incartato” dai risultati appena accennati. Per ora la situazione non da cenni di immediata debacle. Mentre è di importanza vitale fare attenzione a non svegliare il can che dorme, ovvero la speculazione. L’Umanità potrebbe ritrovarsi così sull’Ultima Thule e tentare di tornare indietro non sarebbe come fare una passeggiata.