888 Poker Live: come funziona?

Amanti del poker mettetevi comodi, qualcosa sta per cambiare nell’universo dei tavoli verdi. E’ iniziato un torneo live che cambierà il modo di percepire questo antichissimo gioco.

Un tour imperdibile

Il 2025 si è presentato come un anno ricco di innovazioni in termini di poker. Un evento attesissimo è infatti iniziato quest’anno ovvero l’888 Poker Live Tour, un torneo a serpente che si snoderà in alcune delle più belle città d’Europa e porterà i giocatori a vivere live l’emozione e l’adrenalina del poker.

Un momento unico sia per i giocatori professionisti che potranno sfoggiare le loro competenze attorno ai tavoli, sia per i neofiti che avranno da imparare moltissimo dai giocatori più esperti. Una grande opportunità dunque per chiunque voglia farsi trascinare nel fascino di questo gioco.

Quali tappe per questo Tour?

Le tappe previste da questo Tour a tema poker saranno 5. La prima è quella che si è svolta a Madrid dal 12 al 19 gennaio. L’evento di inizio di questo torneo ha avuto come sfondo la meravigliosa capitale spagnola che ha messo a disposizione la sua vivace scena culturale ma anche la sua risaputa ospitalità con ristoranti di grande qualità e la possibilità di visitare, tra una seduta di gioco ed un’altra, alcune delle attrazioni più belle d’Europa.

Seconda tappa sarà invece Glasgow che ospiterà il torneo tra il 13 ed il 23 marzo. Glasgow è una città che combina storia, tradizione, fantasia e modernità, la scena ideale per offrire il meglio a tutti i giocatori. Qui si potrà visitare il Kelvingrove Art Gallery and Museum che rappresenta uno dei musei più visitati del Regno Unito con una vasta collezione di arte e manufatti storici. Anche la Cattedrale è una piccola chicca da non perdere specialmente se si è amanti del gotico scozzese.

Barcellona e Londra: le città del torneo più frizzante

Dopo la parentesi scozzese il torneo si sposterà a Barcellona per la sua terza tappa. Una città che offre la possibilità di saggiare con gli occhi alcune delle più belle architetture del mondo. Una città che nei suoi dintorni ha moltissime spiagge che offrono un grande relax. Oltre questo, imperdibile è la Sagrada Familia la famosa basilica nata dal pensiero e dalla mano di Antoni Gaudì che rappresenta un vero e proprio capolavoro architettonico che si impone in tutto il mondo. Ancora La Rambla, la strada pedonale forse più famosa del mondo, ricca di locali e mercati, per una immersione genuina nel folklore della città.

L’ultima tappa sarà invece la capitale britannica: Londra. Una tappa iconica che si svolgerà al The Vic, ovvero il casinò Victoria Grosvenor in un contesto mozzafiato. Londra è la città delle possibilità, quel luogo in cui la magia e la meraviglia coesistono in maniera silenziosa ed imprevedibile ma tanto appassionata. Ai giocatori verrà offerta una scena culturale ricca e diversificata con infinite opportunità di divertimento. La metropoli britannica non ha bisogno di molte presentazioni a parlare sono la sua storia e i suoi monumenti iconici.

La struttura del torneo: equità e competizione ai massimi livelli

Il torneo 888 Poker Live Tour è pensato per garantire il massimo dell’equità senza lasciare indietro il fascino della competizione. La struttura, generalmente, prevede 3 fasi. La prima è una qualificazione attraverso i satelliti disponibili su piattaforme di poker online. La seconda fase è il cuore dell’intero torneo, il Main Event che offre montepremi significativi in grado di attirare i migliori giocatori da tutto il mondo. Altra fase è quella del Side Events con tornei minori che offrono la possibilità di mettersi comunque alla prova anche senza partecipare al Main Eventi. Infine i Cash Games per coloro che amano il poker più flessibile con diversi livelli di puntata.

Partecipare è facilissimo, divertirsi è garantito

Malgrado la risonanza dell’evento, partecipare è molto più facile di quanto si creda. Chi vorrà partecipare può iscriversi direttamente tramite il sito ufficiale oppure può optare per ottenere una qualificazione attraverso i tornei online. Esistono anche possibilità particolarmente vantaggiose come l’888poker Live passport che con unico acquisto permettono la partecipazione a più tappe e che includono anche l’alloggio e le varie iscrizioni. Insomma per chi ama il poker, quella di questo torneo a tappe, è davvero un’occasione unica ed imperdibile e si preannuncia essere anche decisamente emozionante. In primis perché tutti i tornei si svolgeranno in luoghi esclusivi e prestigiosi ed in secundis per via dei promettenti montepremi che sono lo specchietto per le allodole dei grandi professionisti del settore.

Un appuntamento imperdibile per chi ama il poker che promette un’esperienza di altissimo livello attorno ai tavoli. Tornei che si svolgeranno in alcune delle più belle città d’Europa e che richiameranno a sé i più bravi giocatori di ogni tempo lasciando spazio anche ai neofiti. Un’occasione unica per coniugare competizione e divertimento.