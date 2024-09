A 39 anni dall’omicidio, ricordato Giancarlo Siani. Manfredi: “Fondamentale che il suo messaggio resti vivo”

Rimbalzo per le azioni Tim dopo un paio di sedute sottotono mentre si profila l’offerta definitiva del ministero delle Finanze per Sparkle, la controllata delle attività internazionali, e gli operatori fanno i conti dei dossier pendenti che potrebbero portare beneficio alle casse del gruppo delle telecomunicazioni. Le azioni ordinarie salgono di oltre punto percentuale (+1,5%) e anche le risparmi si muovono nella stessa misura (+1,6%) aspettando possibili indicazioni su un ritorno del dividendo per questa categoria di azioni o anche su un riassetto dei titoli. Secondo quanto riportato da Repubblica è ormai pronta l’offerta definitiva della cordata composta dal Mef e dal fondo Asterion per i cavi di Sparkle che dovrebbe essere leggermente migliorativa rispetto a quella formulata a inizio anno che era pari a 625 milioni di euro più una parte variabile fino a 125 milioni. Sulla base di questa valutazione, gli analisti di Equita Sim ritengono che la cessione di Sparkle non comporterà una plusvalenza per Tim ma porterà comunque benefici nella riduzione del debito, nella lieve riduzione della leva finanziaria e nel miglioramento del free cash flow. Secondo Intermonte è difficile che il closing dell’operazione Sparkle avvenga in tempo per essere contabilizzato nel bilancio 2024, per cui saranno decisive altre plusvalenze (su NetCo e Inwit) e soprattutto l’esito del contenzioso con il governo italiano sulla restituzione a Tim del canone concessorio relativo al 1998 per 1 miliardo di euro per capire se la capogruppo Tim spa potrà chiudere il bilancio in utile e pagare i dividendi ai titoli risparmio. Nei giorni scorsi queste azioni erano tornate a sfiorare gli 0,30 euro sulla scommessa di un riassetto attraverso conversione in ordinarie.