A Alessandro Legora il premio “Fatto a Mano” promosso dalla Camera di commercio di Napoli

Si è tenuta domenica 4 dicembre nel Salone delle Grida della storica sede di piazza Bovio la cerimonia di assegnazione del premio “Fatto a Napoli”, riconoscimento alle Eccellenze imprenditoriali napoletane promosso dalla Camera di commercio di Napoli giunto alla sua terza edizione. Tra le numerose mprese in rappresentanza di tutti i settori merceologici (Industria, Commercio, Agricoltura, Artigianato, Servizi, Turismo) solo 13 sono stati gli imprenditori premiati, tra cui il più giovane è proprio il giovane fashion designer Alessandro Legora de Feo che ha ricevuto il premio direttamente dal sindaco di Napoli in rappresentanza della città metropolitana, Gaetano Manfredi. Tra gli ospiti illustri intervenuti anche il presidente della Camera di Commercio Ciro Fiola e Amedeo Manzo presidente del consiglio di amministrazione della Banca di Credito Cooperativo. Ancora un segno di una città e di un commercio vivo che si impegna, investe e dà il suo meglio nonostante le difficoltà.

Alessandro Legora, si legge in una nota è “un rofessionista nel ruolo di Direttore Creativo e del Marketing con focus nella gestione strategica della realtà aziendale. Grazie a spiccate capacità di decision-making e di leadership organizzativa, comunicative e soprattutto creative ha sviluppato la linea di pret-à-porter Alessandro Legora e nel 2017 la linea di alta moda Atelier Legora valutandone analiticamente rischi e benefici. Nonostante la sua giovane età ha gestito in autonomia e con efficacia molteplici variabili, producendo per l’azienda un notevole aumento di fatturato in una sola decade, dimostrando perseveranza e consapevolezza del proprio ruolo. Nel 2019 ha diretto l’apertura della prima boutique direzionale Alessandro Legora a Napoli. Nel 2021 per espandere radicalmente i brand nel nord Italia, nell’Europa dell’est e nel Medio Oriente ha intensificato gli accordi già in corso dal 2015 con gruppi di distribuzione e di rappresentanza di punta nel settore”.