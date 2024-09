A Arzano il primo spin-off del Fantasy Day

Arriva il primo Spin-off del Fantasy Day, la celebre manifestazione dedicata al Fantasy che ogni anno è organizzata a San Giorgio a Cremano dall’Associazione ALTANUR. Domenica 22 settembre 2024 infatti, dalle 10 alle 22, nella Villa Comunale di Arzano (NA) avrà luogo l’Anteprima di Arzano Fantasy – La Villa Incantata. Obiettivo dell’ Arzano Fantasy è di tipo divulgativo, sociale e culturale sul territorio, al pari del Fantasy Day di San Giorgio a Cremano. Attraverso giornate interamente dedicate al Fantasy, infatti, l’auspicio degli organizzatori è il coinvolgimento sempre maggiore dei giovani e delle loro famiglie stimolando la loro creatività e partecipazione. Ecco, quindi, che nella Villa Comunale un’intera “fantastica” giornata sarà dedicata agli appassionati ma anche e soprattutto ai ragazzi, alle famiglie e ai bambini con Cosplay, Giochi di Ruolo, Accampamenti Fantasy, K-pop, Giochi da Tavolo, Fumetti, Manga, Street Dance, Mercatini Fantasy, Musica Fantasy. Con la manifestazione di domenica 22 Settembre gli organizzatori intendono introdurre e presentare il Main Event che si svolgerà nel mese di marzo 2025. Tante sono le Aree Tematiche previste dall’Arzano Fantasy che, come spin-off del Fantasy Day, raccoglie i frutti degli oltre 15 anni di esperienza di una manifestazione che è il fiore all’occhiello della città di San Giorgio a Cremano e a cui si è aggiunta l’ultradecennale esperienza organizzativa in eventi, spettacoli e Gioco di Ruolo dello staff dell’Associazione The Living Theater. Queste due realtà, con la passione che le contraddistingue da sempre, sono capaci di originare un movimento aggregativo dal forte valore positivo nonché un volano di crescita culturale ed economica.

https://www.instagram.com/arzanofantasy/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61564580973703&locale=it_IT