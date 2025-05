A Bagnoli, dal 27 al 28 maggio, la Conferenza della rete italiana del fotovoltaico: Enea tra i partecipanti

L’Enea partecipa alla Terza edizione della Conferenza della rete italiana del fotovoltaico per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione che si svolge il 27 e 28 maggio a Napoli (Parco Bagnoli, Auditorium della Porta del Parco, via Diocleziano 341). La Conferenza rappresenta, per gli esperti del settore, un’occasione di confronto sulle novità scientifiche e tecnologiche, sulle principali attività di ricerca in corso e le ultime applicazioni del fotovoltaico (per esempio, il Building Integrated PhotoVoltaics- Bipv- e l’agrivoltaico) e sulle opportunità future.

L’evento coinvolge i principali protagonisti della ricerca e delle imprese della comunità del fotovoltaico in Italia. In particolare, la conferenza darà la possibilità a studenti di dottorato e giovani ricercatori di presentare i propri lavori di ricerca e acquisire nuove competenze e conoscenze sulle tendenze della tecnologia fotovoltaica e sulle sue applicazioni in Italia, attraverso l’incontro con i professionisti del settore.

L’Enea prende parte alla rete italiana del fotovoltaico (Rete IFV) accanto a esponenti di altri importanti Centri di ricerca nazionali e dell’industria fotovoltaica italiana per condividere esperienze e contribuire al raggiungimento degli obiettivi del nostro Paese nel processo di decarbonizzazione del sistema energetico. La direttrice del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili Giulia Monteleone interviene alle ore 10 di martedì 27 su “Fonti rinnovabili: iniziative e misure per un’economia a zero emissioni di carbonio”. In apertura, è previsto l’intervento del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

Il programma